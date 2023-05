Gerechtshof beslist vrijdag of er andere rechters komen voor hoger beroep familie R.

UPDATEDEN BOSCH – De advocaten van de Osse familie R. hebben het gerechtshof in Den Bosch gewraakt. Dat is omdat het hof heeft ingestemd met de wens van de leider van het politieonderzoek om niet live te komen getuigen maar via een videoverbinding vanaf Curaçao.