Geridderde Oijense hoogleraar Voesenek (65) overleden

Zorgcen­trum Geffen ontruimd na waterlekka­ge

GEFFEN - Bewoners van zorgcentrum De Heegt in Geffen moesten donderdag vroeg uit de veren. Rond 6 uur werd er alarm geslagen over een lekkage. In de gangen op de begane grond en eerste verdieping stond water. Het gebouw werd daarop ontruimd.