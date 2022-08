Gewelddadige overval op chalet Vinkel eindigde in een sloot: Ossenaren horen 4,5 en 3,5 jaar cel eisen

De twee scenario’s van wat zich op 21 februari dit jaar afspeelde in het chalet op het Vinkelse recreatiepark Dierenbos maken het verschil van jaren gevangenisstraf of vrijspraak. In het scenario dat het Openbaar Ministerie (OM) volgt, is een 21-jarige man in zijn eigen huis overvallen door twee mannen die hem tegen de grond werkten, hem enkele klappen en schoppen verkochten, een zak over het hoofd trokken en zijn handen en voeten vastbonden met datakabels van computer en tv. Terwijl één overvaller hem met een knie op het hoofd in bedwang hield, haalde de andere het huis overhoop op zoek naar spullen van waarde.