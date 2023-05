Gewond bij botsing tussen twee auto's op A50 bij Herpen

Plan voor 69 flexwonin­gen voor spoedzoe­kers en starters in Zwarte Molen Zuid in Nistelrode en Schoon­straat in Heesch

NISTELRODE/HEESCH - Om de druk op de woningmarkt te verlichten moeten in Nistelrode en Heesch 69 flexwoningen worden gebouwd voor spoedzoekers en starters. Dat is het plan van de gemeente Bernheze in samenwerking met woningcorporatie Mooiland.