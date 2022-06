Gewonde bij ernstig scooterongeluk in Nistelrode

Organisa­tie De Maasdijk bekijkt op laatste moment wat er kan met hitte: ‘Pak vooral isotone sportdrank of bananen’

OSS - De definitieve besluiten over het hoe en wat rond De Maasdijk zijn nog net zo onzeker als de weersvoorspellingen. Dat stelt voorzitter Jeroen Ulijn. ,,Het grootste probleem is dat we ineens ‘bam’ in die hitte zitten.”

16 juni