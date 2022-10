Gratis ontbijt in Schadewijk alweer gestopt vanwege te weinig eters

Vanwege de stijgende armoede gaan veel kinderen zonder ontbijt naar school. Begin deze maand besloten de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende vier maanden 5 miljoen uit te trekken om kinderen van 500 scholen een gratis schoolontbijt aan te kunnen bieden. Welke scholen dat zijn is nog niet duidelijk, SAAM Scholen kon niet reageren op de vraag of de school in de Schadewijk één van die scholen is.

Van Osse huishoudens die in armoede leven, dat zijn er in totaal 4800, woont 17,2 procent in de Schadewijk. Daarmee staat de wijk op de derde plek: 20 procent woont in het centrum, en 17,5 procent in de Ruwaard. Oss krijgt overigens van het Rijk ook extra geld om in te zetten voor bestrijding tegen jeugdarmoede. Daarvan zouden ook ontbijtjes aangeboden worden, maar dan via het Nationaal Jeugdontbijt. Die organisatie brengt ontbijt langs aan huis bij kinderen in armoede, of in moeilijke thuissituaties.