GroenLinks ervaart al direct weerstand bij aantreden als coalitiepartij in Oss

,,Dit coalitieakkoord bevat geen enkel speerpunt van GroenLinks. Hier had Beter Oss ook zijn handtekening onder gezet.” Met deze woorden deelde Joop van Orsouw een eerste sneer uit aan de partij die zijn positie in de coalitie heeft overgenomen. Van Orsouw was net een paar minuten afgetreden als wethouder en had de pet van bestuurder razendsnel verwisseld voor die van oppositioneel raadslid.