Grote zaal van nieuwe Lievekamp komt begin 2023 alvast naar Oss

Het tijdelijke theater staat nu nog fier overeind in Scheveningen. In januari moet de demontage starten. Die liep enige vertraging op omdat er rugstreeppadden in de omgeving van het theater werden gevonden. Nader onderzoek naar de flora en fauna was daarom nodig.

De kosten voor de demontage, remontage, het vervoer en de opslag komen voor rekening van Oss. Zodra het theater straks is ingepakt, wordt het verscheept naar de stad. Hier wordt het opgeslagen op een nader te bepalen plek. De gemeente zegt daar inmiddels wel wat locaties voor in beeld te hebben.

Twee locaties

Na een paar jaar wordt de grote zaal van het theater opnieuw opgebouwd aan de Raadhuislaan. Waar aan die straat is nog niet helemaal duidelijk. Oss had aanvankelijk het plan om het theater te bouwen op de plek van het huidige kantoorgebouw aan de Raadhuislaan 4, dicht bij het gemeentehuis. Later bleek het ook op de plek van de bieb te passen, tegen de huidige Lievekamp. In het tweede kwartaal van volgend jaar wordt een knoop doorgehakt.

Tegen die tijd moet ook duidelijk zijn hoeveel geld Oss precies investeert in het nieuwe theater. Uitgangspunt is dat de sloop van de huidige bebouwing in de tweede helft van 2024 start. De eerste voorstelling volgt dan op z'n vroegst in 2026.