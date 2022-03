Grutto’s, wulpen en kieviten zijn weer welkom in de Lithse Polder

Weer wielercafe Oss; inmiddels al uitver­kocht

OSS - Na tweeënhalf jaar en vier keer uitstel - vanwege de coronamaatregelen - is op woensdag 11 mei weer het Wielercafé in de Groene Engel in Oss. Gasten zijn Lucien van Impe, Frans Maassen, Puck Moonen en de band Kerelz. De eerder aangeschafte tickets blijven geldig voor deze avond. Inmiddels is de zaal uitverkocht.

7 maart