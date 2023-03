Hanneke de Marco (50), gastvrouw, chef en creatief brein achter Amici d’Italia, overleden na ziekbed van drie jaar

IN MEMORIAMOSS – In 2020 stond ze voor het laatst achter het keukenblok in haar restaurant Amici d’Italia aan de Houtstraat in Oss. Trots, met veel elan, gastvrij en optimaal genietend van het bereiden van een goede Italiaanse maaltijd. Nu bijna drie jaar later, na een lang en zwaar ziekbed, is Hanneke de Marco maandag op 50-jarige leeftijd overleden.