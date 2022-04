Hard rijden over drempel verraadt Ossenaar: Citroën Berlingo zit vol zwaar vuurwerk, harddrugs in bloed

DEN BOSCH/OSS/HEESCH - Had een 31-jarige Ossenaar niet zo merkwaardig gereden, dan had de politie geen grote vuurwerkvondst - zo'n 600 cobra's-6 - kunnen doen in een woonwijk in Heesch. Eén cobra-6 had al de kracht van een soort handgranaat. Dat besefte de verdachte inmiddels: “Het was niet ook normaal, man.”