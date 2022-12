Heeschenaar (25) acht maanden cel in voor doodrijden Osse vrouw

Osse Buurt kritisch over plannen Urban Ox Park: ‘Beton in plaats van beloofde groen’

OSS - Veel bewoners van het gloednieuwe Componistenkwartier in Oss tonen zich weinig gelukkig met de plannen voor een skatebaan en pumptrack in het Sibeliuspark. ,,Wonen in het park was ons beloofd. Maar we kijken straks uit op beton.”

29 november