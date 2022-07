Heilige Titus Brandsma nu officieel stadspatroon van Oss

Café ’t Haasje, met laatste feestzaal van Geffen, zoekt nieuwe uitbater: ‘Grootste wens is dat dit blijft’

GEFFEN - Even voor de helderheid: ’t Haasje gaat niet dicht. Maar Erny en Anja de Haas doen nu wel een ultieme poging om een kastelein te vinden die de zaak overneemt. Na drie generaties in de familie mag de horecazaak over naar ‘vreemde’ handen.

