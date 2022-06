Heksje Route bij Geffense Plas wint prijs voor leukste buurtiniatief van Nederland

Heksje Route door Geffense Bosjes is leukste buurtuitje en wint 2.500 euro

GEFFEN - De Heksje Route door de Geffense Bosjes valt in de prijzen. De activiteit waarbij kinderen met QR-codes meer leren over de natuur, is zaterdag door de jury van Kern met Pit gekozen tot het leukste buurtuitje van Brabant.

23 januari