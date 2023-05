Helder in Oss vanochtend

In 282 traptreden naar het dak van de Sint-Jan: ‘Je kunt de engelen nu recht in de ogen kijken’

DEN BOSCH - ,,Dus we moeten 282 traptreden op. Dat is peanuts. Bij een attractie in Denemarken hadden we er meer dan 500”, zegt Ingrid van der Weijden. De Bossche is dinsdag net begonnen aan De Avontuurlijke Klim, die leidt naar de nok van de Sint-Jan.