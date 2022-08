Henk van Boekel bleef altijd een beetje markt- en kermismeester van Oss

Jan de Klijn stopt na vijftig jaar met naaimachi­ne­win­kel Oss: ‘Het was zijn lust en leven’

OSS - Na vijftig jaar is het ‘tijdperk van Jan de Klijn’ voorbij; hij stopt met zijn naaimachinewinkel in Oss. Vrijdag is de winkel voor de allerlaatste keer open.

1 augustus