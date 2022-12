Henk van Summeren (64), ‘optochtman’ en nog veel meer, uit Schaijk overleden

SCHAIJK - Hij leefde voor het carnaval en vooral de optocht maar deed nog veel meer in Schaijk en omstreken. Woensdag overleed Henk van Summeren op 64-jarige leeftijd. ‘Het Moesland raakt wederom een Moeszak kwijt', aldus de stichting Carnaval de Moeslanden.

Volledig scherm Henk van Summeren. © stichting Carnaval de Moeslanden

Binnen die stichting was Henk van Summeren op allerlei fronten actief. Hij was lid van de Raad van Elf, zat in de technische commissie, commissie Bouwloods en commissie Optocht. Vooral bij die optocht en het wagens bouwen lag zijn hart.

Optocht Moesland

Met carnavalsvereniging Noit Nix en later de Zwabbers deed hij jarenlang mee aan de grote optocht die op carnavalsmaandag door ‘Moesland’ trekt. Later in de commissie kon hij zich uitleven bij bouwbezoeken op locatie, overleg met de bouwers en de organisatie van de optocht zelf.

Voor zijn inzet voor het carnaval kreeg Van Summeren diverse ‘prinselijke onderscheidingen’. In 2019 volgde koninklijke waardering met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarin kwam al zijn andere inzet voor Schaijk en omstreken tot uiting. Bijvoorbeeld voor de stichting Ons Welzijn in Oss waar hij chauffeur en begeleider was bij de uitstapjes voor ouderen.

Nieuw clubhuis

Ook droeg hij zijn steentje bij aan de ontwikkeling van de werkplaatsen van Carrousel Groen van BrabantZorg waar hij deelnemers begeleidde. In het verleden was ook nog bestuurslid van jeugddisco de Fuik, leidde hij disco-avonden en zette themafeesten op touw. Ook spande bij zich in voor Stichting de Viervoeter. Onder zijn hoede kwam er een nieuw clubhuis tot stand voor de hondensportvereniging , rijvereniging en de ponyclub.