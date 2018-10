Herdenkingsplek spoordrama Oss opgeruimd: 'Je kunt rouwproces niet oneindig verlengen'

VideoOSS - Precies drie weken na het spoordrama is donderdagmorgen begonnen met het opruimen van de herdenkingsplek bij station Oss-West. De duizenden knuffels, bloemen, kaarten en kaarsen worden in dozen gelegd en gaan per vrachtwagen naar de gemeentewerf. Daar worden alle spullen voorlopig bewaard.

,,Een beetje dubbel voelt het wel", zegt Sjaak van der Loop. De medewerker van de gemeente Oss is donderdag één van de twintig mensen die zich over de spullen ontfermt. ,,Drie weken lang ben ik hier elke dag geweest. Om te kijken of de hekken nog wel goed stonden, om de verwelkte bloemen er tussenuit te halen. Maar ook als mens. En nooit was ik hier alleen. Zelfs gisteravond stonden er nog mensen."

,,Deze plek heeft ontzettend veel betekend", vult Jos Luijk van de wijkraad Oss Noord-West aan. Samen met twee collega's helpt hij met het opruimen. ,,Niet alleen voor onze wijk, maar voor alle Ossenaren. Toch denk ik dat het goed is dat we er nu afscheid van nemen. Maandag was al de herdenkingsdienst in de Lievekamp, nu is dit een logische volgende stap. Die zal veel mensen helpen om het drama af te sluiten. Je kan het rouwproces niet oneindig blijven verlengen."

5.000 bloemen

In de ochtend van 20 september kwamen vier jonge kinderen om het leven bij een tragisch ongeval op de spoorwegovergang een paar meter verderop. Nog diezelfde dag ontstond bij het station spontaan een herdenkingsplek. Van der Loop schat dat er wel 2.000 knuffels en 5.000 bloemen zijn neergelegd. De gemeente plaatste tenten om de achtergelaten spullen te beschermen tegen weer en wind. Iedere dag kwamen mensen er bij elkaar om hun verdriet te delen.

De bloemen die in de afgelopen weken al bij de herdenkingsplek zijn weggehaald, worden bewaard op een aparte plek op de gemeentewerf. De bloemen die donderdag zijn meegenomen, worden daarbij gelegd. De knuffels worden gedroogd en zo nodig schoongemaakt. In overleg met de nabestaanden wordt op later moment een nieuwe bestemming voor ze gezocht.

Naar verwachting zijn alle achtergelaten spullen aan het begin van donderdagmiddag weggehaald bij Oss-West. Daarna haalt de gemeente de punttenten weg, wordt de omgeving aangeharkt en nieuw gras ingezaaid. Niets herinnert dan nog aan het drama van drie weken geleden.