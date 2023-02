Vrijwilli­gers palliatie­ve terminale zorg hopen op meer bekendheid bij mantelzor­gers

VEGHEL - De bibliotheek in Veghel heeft een thematafel ingericht over palliatieve terminale zorg door vrijwilligers. VPTZ, de vrijwilligersorganisatie voor palliatieve terminale zorg in de regio Uden/Veghel, helpt mensen in hun laatste levensfase en ontlast daarmee ook hun mantelzorger.

31 januari