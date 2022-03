Herinneringsboom op voedingsbodem van as: Dela onderzoekt klimaatneutrale vorm van afscheid nemen

,,Dit is nu onze familieboom, hier wil ik dat mijn as ook uitgestrooid wordt. We zijn héél blij dat dit kon. We zijn héél blij dat we nu een familieboom hebben”, zeggen de kinderen van Corrie en Harrie Wijgers. Zus en broer Marianne en Toon uit Oss waren onlangs de eerste die bij DELA een herinneringsboom plantten, op een grasveld náást de aula. De as van hun overleden ouders is de voedingsbodem van het berkenboompje.