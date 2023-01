Het bijzondere verhaal van Blauw Geel-aanvaller Yassin: ‘Dan leer je wat belangrijk is in het leven, geld is het niet: je wil liever naar huis’

Bernheze wil levendig­heid van vroeger terughalen naar De Wildhorst: ‘Toerisme is zeker weer mogelijk’

HEESWIJK-DINTHER - Met een pennenstreek is woensdag de intentieovereenkomst ondertekend tussen gemeente Bernheze en Zeelenberg Architectuur. Zij mogen zich een jaar lang buigen over de vraag: wat is er in de toekomst mogelijk voor vakantiepark De Wildhorst?

11 januari