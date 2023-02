Het centrum van de macht ligt in Berghem

Adrie Tukker interim-directeur PeelrandWo­nen in Boekel

BOEKEL - De raad van commissarissen van woningbouwcorporatie PeelrandWonen in Boekel heeft Adrie Tukker uit Nieuw-Lekkerland benoemd tot interim directeur-bestuurder. Zij neemt tijdelijk de taken over van Martijn van Straaten die, zoals eerder gemeld, per 1 maart vertrekt naar Omnia Wonen in Harderwijk.

