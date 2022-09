Het kan wel, een week bouwtijd per woning; Hof van Fort voor kerst klaar

Nieuwe kans voor Ossenaar (28) die in 2018 zijn ex-vrien­din met mes poogde te doden

DEN BOSCH/OSS - Een 28-jarige Ossenaar probeerde in 2018 onder invloed van drank zijn ex-vriendin met messteken te doden. De rechtbank veroordeelde hem dat jaar tot een celstraf van vijf jaar. De man mocht de gevangenis vroegtijdig verlaten, mits hij meewerkte met behandelaars in een afkickkliniek. Dat liep niet best.

14 september