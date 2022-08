Het sprookje van de Wereld vol Wonderen

Het was een mooie wereld, die Wereld vol Wonderen. Sprookjesachtig. Hier schilderachtig, daar spectaculair, maar overal waren de paden netjes aangeharkt en de bloemperken goed onderhouden. Er was snoep en koek te krijgen, en ook nog speelgoed. Het was wel een beetje duur allemaal, maar de mensen hadden het er graag voor over. Dat bleek, want er stonden vaak lange rijen in Wereld vol Wonderen, maar die namen de mensen ook voor lief, want verder was het er paradijselijk.