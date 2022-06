Het verhaal van Nederland uitgetekend in het Osse zand

,,Je hebt er wel wat verbeelding voor nodig.” Arjan Louwen waarschuwt maar vast. Dat de bezoeker niet denkt dat er echt een compleet huis onder de graszoden vandaan is gekomen. In werkelijkheid is er alleen een patroon van zwarte vlekken ontdekt in het witte zand onder de weideplaggen. Een rechthoekig patroon, een meter of drie breed en een meter of vijftien lang. Voor Louwen lijdt het geen twijfel dat hier zo'n drieduizend jaar geleden een woonhuis annex boerderij stond.