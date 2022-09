Het ziet er somber uit voor 104 jaar oude gevel aan Oostwal Oss

Een troosteloze ruïne is al wat rest van het pand op de hoek van de Oostwal en Kazernestraat in Oss. Een uitslaande brand legde het op 3 juni grotendeels in de as. De voorgevel stond in eerste instantie nog grotendeels overeind, maar het bovenste stuk is uit veiligheidsoverwegingen gesloopt. ,,Het kon elk moment instorten", weet eigenaar Omer Guleser.