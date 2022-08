Hockeyclub MHC Heesch krijgt haar waterveld pas in de zomer van 2023

Kunstenfes­ti­val Losbroek: wandelen langs schilderij­en en beelden, maar ook klimmen in een groot hoofd

LOOSBROEK - Een 3 meter groot hoofd op het kerkplein waar je in kunt klimmen en een projectie van het laatste avondmaal in de kerk zelf. Kunst in allerlei vormen en maten, want dát is de insteek van het Kunstenfestival Losbroek.

10 augustus