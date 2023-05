Hoe Uden na een strijd met Oss aan het langste eind trok: ‘Soms heb je het geluk aan je kont hangen’

Verleden van oude gemeente Megen blijft goed bewaard bij heemkunde­kring, vijftigste editie ‘De Zendgraaf’ valt op de mat

MEGEN - De voormalige gemeente Megen bestaat al sinds 1994 niet meer, maar de heemkundekring die in het jaar van de opheffing is opgericht, is anno 2023 nog springlevend. Wat ze zoal doen kunnen inwoners van Megen, Haren en Macharen regelmatig lezen in ‘De Zendgraaf‘’. Het periodiek van de heemkunde is toe aan zijn vijftigste editie.