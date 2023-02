Hoe verder met het deelvervoer in Den Bosch, nu 400 scooters en fietsen van straat zijn gehaald?

Tussen al de vrolijk­heid een moment van ontroering tijdens pronkzit­ting Boekel

BOEKEL - Het was weer vanouds uitpakken. Als een warme douche werd zaterdagavond een potpourri van koddige creaties, schattige dansacts en muzikale hoogstandjes uitgestrooid over de gretige bezoekers in Nia Domo. Boekel had weer zin in de pronkzittingen. Vijf avonden waren in mum van tijd uitgekocht. Met een hoofdrol voor De Hofzangers, als vanouds, maar toch anders.

6 februari