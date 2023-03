Hof van Oss krijgt plek in de bossen aan de Docfalaan, samen met scouting en hondenvereniging

Bij Postduiven­ver­e­ni­ging Gemert telt één ding zwaar: ‘Als die duif thuiskomt, dat is het mooiste wat er is’

GEMERT - Het gaat er tegenwoordig wat anders aan toe dan honderd jaar geleden. De passie is hetzelfde gebleven. Als de postduif na een vlucht van 600 tot 700 kilometer ‘op de klep’ valt, dat is het mooiste wat er is, vindt duivenmelker Dennis Koolen.