Hospice Oss wil uitbreiden: ‘Moeten te vaak nee verkopen’

OSS - De Oase in Oss heeft dit jaar al 22 aanvragen van stervenden voor een verblijf moeten weigeren. Het hospice is met zes kamers met regelmaat te klein om aan de vraag te kunnen voldoen. Uitbreiding is daarom dringend gewenst.