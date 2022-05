Houten 'paleis' bouwden Paul en Helma helemaal zelf

met video Politie doorzoekt huis Molen­straat na dodelijke schietpar­tij Leeuwerik­hof

OSS - Een huis aan de Molenstraat in Oss is vrijdagochtend door de politie doorzocht. Het onderzoek staat in verband met de dodelijke schietpartij drie weken geleden in de Vogelbuurt. Daarbij kwam een 23-jarige Ossenaar met Irakese achtergrond om het leven.

