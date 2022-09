Huisartsenpost verbreekt belofte en houdt locatie Oss ‘s avonds langer gesloten

De Osse huisartsenpost op Plein Zwanenberg is sinds half juni alleen in de weekenden geopend. Doordeweeks in de avonduren zijn de deuren dicht. Als reden werd een nijpend personeelsgebrek opgevoerd in combinatie met de vakantieperiode, waarin veel medewerkers vrij zijn. Nu de vakantie is afgelopen wordt een hoog ziekteverzuim aangevoerd als bijkomende reden.

Extra pijnlijk

De aankondiging dat de huisartsenpost in Oss nog minstens twee maanden langer gesloten blijft is extra pijnlijk, omdat het Osse gemeentebestuur recent nog was verzekerd dat de post op 5 september weer zou worden geopend. De SP stelde toen kritische vragen over de sluiting. De partij vreest dat de herhaalde sluitingen -begin dit jaar was de Osse vestiging ook al gesloten, toen in verband met corona- een opmaat zijn naar permanente sluiting van de Osse locatie.

Harrie Geboers, voorzitter van de raad van bestuur van HAP Oost-Brabant geeft aan: ,,Het tekort aan triagisten en doktersassistenten is een landelijk probleem. We hadden de hoop dat we het probleem na de zomermaanden hadden kunnen verminderen. Helaas neemt de krapte in bezetting verder toe en ook de uitval door ziekte neemt niet af. We worden bovendien veel gebeld met zorgvragen die geen spoed hebben.” Hij doet daarom een oproep aan het publiek om alleen met de huisartsenpost te bellen als er sprake is van een dringende medische situatie.

Geen garanties

Een garantie dat de huisartsenpost in Oss op 1 november echt weer open gaat in de avonduren kan Geboers niet geven. ,,We leven in een bijzondere tijd, waar de krapte op de arbeidsmarkt overal gevoeld wordt. En als corona dit najaar weer in volle kracht terugkomt, zal dat ook gevolgen hebben. Maar alles is er wel op gericht om dit te kunnen doen. Dat de politiek en met de name de SP beducht is voor permanente sluiting, snap ik. Maar als dat de insteek is, praten we over een heel ander traject. Zo'n besluit kunnen wij nooit zelfstandig nemen.”