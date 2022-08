Huisartsenpraktijk Megen neemt intrek in gemeenschapshuis Acropolis

MEGEN - Vandaag opent Huisartsenpraktijk Megen voor het eerst officieel haar deuren in de nieuwe huisvesting. Gemeenschapshuis Acropolis is voor onbepaalde tijd de thuishaven voor huisartsen Hanna Veldhuis en Gudo Hoogzaad.

,,Met de voorbereidingen om deze ruimte in Acropolis te betrekken zijn we een flinke periode bezig geweest. Dus we blijven ten minste voor de eerste huurtermijn van acht jaren, maar zoals we er nu in staan zal dat veel langer worden”, merkt Hanna Veldhuis op.

In de voormalige Bart Molenaarzaal en aanpalende ruimten, waarin voorheen onder andere kunstenaarscollectief Plakka gevestigd was, is na de nodige bouwkundige aanpassingen nu een medische praktijkruimte gehuisvest. De afgelopen dagen is met man en macht gewerkt aan de fysieke verhuizing van de praktijk, inclusief apotheek, vanuit de vorige vestiging aan de Dr. Baptiststraat in Megen.

Volledig scherm Moderne ruimtes in de nieuwe huisartsenpraktijk. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Het resultaat oogt modern. Twee ruime, lichte spreekkamers voor de huisartsen, een dito behandelruimte waar de praktijkondersteuners kleine ingrepen kunnen uitvoeren en een comfortabele wachtruimte, met daarnaast de personeelsruimte, apotheek en ontvangstbalie. De diverse ruimtes worden opgefleurd met enkele door Megenaar Huub Remmen gemaakte megagrote foto’s van het Maasstadje en zijn omgeving.

Om de huisartsenpraktijk op de eerste verdieping te bereiken moeten de patiënten twee trappen op, maar een lift is aanwezig voor degenen die minder goed ter been zijn.

Hanna Veldhuis draait als behandelend huisarts al sinds 2008 mee in Megen met de praktijk van voormalig huisarts Jan Roffelsen. Gudo Hoogzaad functioneert sinds 2020 als waarnemer in Megen. ,,Maar ik heb vanuit mijn geneeskundestudie in Nijmegen in 2012 mijn coschap bij Jan gelopen, dus ik was al aardig bekend met de praktijk”, licht hij toe. Vanaf 1 januari van dit jaar hebben beide artsen de praktijk als maatschap overgenomen. Ze zien de behandeling van de patiënten en het draaiende houden van de praktijk met enthousiasme tegemoet en worden daarbij ondersteund door vier apothekersassistentes, één doktersassistente en drie praktijkondersteuners.