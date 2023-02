Iedereen gunt elkaar de lach tijdens de pronkzitting in Berghem

Oud-Pv­dA-minister Stemerdink heeft wel wat tips voor zijn krimpende partij: ‘Maak Frans Timmermans leider’

DEN BOSCH – Hij sprak met Michail Gorbatsjov en was dikke maatjes met Joop den Uyl. Bram Stemerdink is 86 en still going strong. En voor de PvdA heeft hij genoeg tips: ga niet samen met GroenLinks en maak Frans Timmermans leider.

