Iedereen is blij dat de Osse lintjesregen weer in het openbaar valt

Fors lagere straf voor steekpar­tij City Hotel Oss: zware mishande­ling, géén poging tot doodslag

DEN BOSCH/OSS - Piotr W. (31) viel onder invloed van alcohol en drugs op 2 januari een 24-jarige gast van het City Hotel in Oss meermalen aan met een mes. Het slachtoffer hield een groot, ontsierend litteken in zijn gezicht over aan het geweldincident.

25 april