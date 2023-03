In de ban van het Macharen in de 19e eeuw, dus komt er een boek

MACHAREN/WAALRE - Een foutje in een tekst op zijn website waarin Macharenaar Erik Stam de historie van zijn monumentale boerderij onderzoekt, brengt hem in contact met Eline de Nooijer. Zij blijkt een enorme database van het dorp te bezitten en werkt bovendien hard aan een boek over Macharen in de 19e eeuw.

Erik Stam houdt zich als hobby bezig met stamboomonderzoek, maar zijn interesse gaat eveneens uit naar de historie van zijn woning, die volgens het kadaster in 1870 werd gebouwd aan de Dorpsstraat.

Inmiddels is Stam te weten gekomen dat er daarvoor al een ander huis heeft gestaan op dezelfde plek. ,,Dit huis heeft in de loop der jaren dienst gedaan als winkel, als café en als boerderij. Wij wonen er sinds 1989. Onder het huis is een grote kelder met een stevige zuil in het midden, die daar stond als ondersteuning voor het biljart in het café. We kwamen ook telmerkjes tegen op de balken, een soort tekens zoals je die zelf wel eens gebruikt als hulpje bij het opzetten van je tent”, zegt Stam.

Alleen maar nieuwsgieriger

,,Wat die misser van mij betreft op mijn website: ik schreef dat dit huis ooit van de familie Van Asdonk was geweest, maar volgens Eline de Nooijer kon dat echt niet. Al dit soort zaken maakt je alleen maar nieuwsgieriger.”

Eline de Nooijer (88) onderschrijft de woorden van Erik Stam: ,,Op zijn website stond dat de familie Van Asdonk waarschijnlijk dit huis had gebouwd en er altijd in had gewoond, maar uit mijn documenten bleek dat de familie De Reuver - kan ook De Rover zijn geweest - ook ooit de bewoners waren van dit belangrijke huis. Belangrijk omdat een van de Reuvers richterbode was ofwel handhaver van de openbare orde, rust en vrede. In die tijd een voorname functie.”

De in Eindhoven geboren maar in Waalre woonachtige Eline de Nooijer deed bijna 25 jaar onderzoek naar de bevolking van Macharen, voordat ze besloot om er een boek aan te wijden. ,,Puur als hobby, maar toch wel met een wetenschappelijke belangstelling”, vertelt ze.

,,Toen ik de stamboom van mijn oma Jacoba van der Sluijs aan het uitzoeken was, raakte ik steeds meer in de ban van Macharen, een dorp waarover ik maar weinig had vernomen. Dat begon pas te leven toen ik ontdekte dat de familie Van der Sluijs zo ongeveer van 1800 tot 1900 in het dorp aan de Maas had gewoond en daarna terechtkwam in steden als Venlo, Rotterdam en Schiedam.” Dat bracht haar op het idee om uit te vinden wie er in het dorp woonden in die eeuw en waarmee ze de kost verdienden. ,,In mijn database heb ik alle mensen die in de 19e eeuw in Macharen woonden verzameld”, zegt De Nooijer.

Voor haar boek is De Nooijer nog op zoek naar foto’s en verhalen die kunnen worden gemaild naar ehwolf@xs4all.nl.