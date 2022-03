In een te klein stembureau bij de zusters in Megen was het stemgeheim niet echt geheim, iedereen kon meekijken

Stille GetuigenMEGEN/OSS - De stemlokalen zijn open. Deze woensdag wordt de verkiezingsstrijd beslist. Sinds de gemeentewet van Thorbecke uit 1851 wordt het gemeentebestuur direct gekozen door de kiesgerechtigden. Er kon nog schriftelijk gestemd worden, maar wel per verzegelde brief, want het stemgeheim was heilig. Over de inrichting van het stemlokaal laat de Kieswet zich niet uit, zolang het stemgeheim maar gewaarborgd is. In Megen was dat bijna een eeuw geleden niet geheel het geval.

Even terug naar het verkiezingsjaar 1927. Er vonden toen twee verkiezingen plaats: tussen 4 en 7 april voor de Provinciale Staten (in Brabant op 5 april), en tussen 17 en 25 mei voor de gemeenteraad. Lith en Lithoijen gingen op 17 mei naar de stembus, Megen en Ravenstein op 19 mei. Herpen weer een dag later en Oss tenslotte op 25 mei.

Als in de regio de kaarten dus al geschud waren, ging in Oss de verkiezingsstrijd nog onverminderd door. Even waren dan de redactionele commentaren in de krant, de aanvallen op ‘dissidente’ katholieke lijsten en de dringende adviezen om toch vooral op de ‘officiële’ katholieke lijst 5 te stemmen, alleen gericht op de circa vijfduizend Osse kiezers.

Machtsgreep

Die vernamen dat lijst 5, naar eigen zeggen, uit was op ‘een greep naar een macht van 12 of 13 zetels’ van de 15. De plaatselijke katholieke politici hadden in 1923 al een royale tweederdemeerderheid van 11 zetels in de wacht gesleept, maar nu wilden ze meer. De grote ‘machtsgreep’ mislukte, al bleven die 11 zetels behouden. Er veranderde voor het overige ook niets aan de zetelverdeling en na een drukke verkiezingsstrijd trad ‘de gewone stilte’ weer in, signaleerde de krant.

Volledig scherm Willem Kipp (1930), bierbrouwer en wethouder in Megen, Statenlid en gedeputeerde: hij was stemmentrekker in Megen bij de vooroorlogse Statenverkiezingen. © Erfgoed Den Bosch

Stemgeheim in gevaar

In Megen zorgde het kritische raadslid J. Hoefnagels uit Haren een paar weken voor de raadsverkiezingen voor een beetje rumoer. Hoefnagels was een oude rot in de raad die zich regelmatig dermate kon opwinden, dat burgemeester Van Vlokhoven hem eens uit de politieverordening had voorgelezen dat ‘vloeken en tieren’ verboden was in Megen.

In de raadsvergadering van dinsdagmiddag 26 april 1927 stelde hij dat in Megen het stemgeheim in gevaar was. Bij de achterliggende Statenverkiezingen had hij gesignaleerd dat het stembureau bij de zusters Clarissen zo klein was dat ‘iedereen elkaar op de handen keek’. Bij de Statenverkiezingen was dat wellicht geen groot probleem, omdat iedereen natuurlijk toch op stadgenoot en voormalig wethouder Willem Kipp stemde. Die zat al sinds 1905 in de Provinciale Staten, sinds 1919 als gedeputeerde.

Probleem uit de wereld

Bij de gemeenteraadsverkiezingen lag het stemgeheim gevoeliger. Dan kon je tijdens het stemmen beter niet zien op wie iemands keuze was gevallen. Burgemeester Van Vlokhoven zegde toe met moeder-overste te bespreken of de Clarissen een groter vertrek ter beschikking konden stellen: probleem uit de wereld.

En wat de Megense verkiezingsuitslag betreft: alles bleef vrijwel bij het oude. Alle zittende raadsleden werden herkozen, alleen maakte het raadslid F. Janssen plaats voor partijgenoot A. van Deursen die zeven stemmen meer had gekregen. En toen trad ook in Megen ‘de gewone stilte’ weer in.

Volledig scherm Het Clarissenklooster in Megen, waar in 1927 het stemlokaal te klein was voor genoeg privacy tijdens het stemmen. © Stadsarchief Oss