Interfilling en Keystone zijn allerlaatste bedrijven die naar Vorstengrafdonk komen

In december werd al bekend dat Sterisets en Meubitrend de andere twee laatste kavels in gebruik nemen. Voor de laatste kavel op het bedrijventerrein waren in totaal vijf gegadigden. De Osse wethouder Frank den Brok is blij met de komst van de bedrijven naar Vorstengrafdonk. ,,Het is zeker mooi dat we op de laatste kavels van Vorstengrafdonk fraaie Osse bedrijven kunnen helpen met hun toekomstdromen.” Vorstengrafdonk is nu vol.