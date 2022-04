Jack van Lieshout is tijdelijk de algemeen directeur van TOP Oss

Zusters willen ‘razende wereld’ buiten houden, maar steun binnenha­len om klooster te verduurza­men

MEGEN - Het is in Megen heel normaal: nonnen met kapjes en broeders die in gewaad over straat lopen. De twee kloosters maken van het dorp een toeristische trekpleister. Maar de toekomst hiervan is niet zeker, Oss weigert geld bij te leggen voor de renovatie van het Zusters Clarissenklooster.

4 april