Jan Roosenbooms liefde voor de poppenkast duurt al ruim een halve eeuw

MSD Biotech begint na 25 jaar in Oss aan nieuw hoofdstuk: ‘Tien jaar geleden nooit kunnen denken’

OSS - MSD Biotech is met de opening van het nieuwe entreegebouw op bedrijventerrein De Geer in Oss begonnen aan een nieuw hoofdstuk in het 25-jarig bestaan. De farmaceut groeit en misschien verhuist ook het MSD-onderdeel dat nu nog op Moleneind in het centrum van Oss is gevestigd, naar De Geer.

29 september