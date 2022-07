Jeannie en Henk uit Herpen winnen 100.000 euro bij de VriendenLoterij

Het Molenveld neemt afscheid van ‘kikkerjuf’ Lia van der Sanden: ‘Als kind speelde ik al schooltje’

BERGHEM - Na een gesprek met juf Lia van der Sanden over haar 47-jarige carrière in het onderwijs, zou je kunnen denken: hadden er maar meer mensen bij haar in de klas gezeten. Zwartgalligheid en blijven hangen in negativiteit? Nee, in de klas van dit ‘onderwijsbeest’ vond iedereen snel de weg naar oplossingen.

19 juli