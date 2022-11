Jeudprins Bram en jeugdprinses Linde storten zich vol overgave op carnaval in Rottenrijk

Alle vier de hoogheden zitten op basisschool de Wissel in Geffen. Prinses Linde (10) en hofdame Yin (11) zitten samen in groep 8a, prins Bram (12) en adjudant Coen (11) beide in groep 8b.

Carnavalskwartet zijn bezige baasjes

In zijn vrije tijd is prins Bram een bezig baasje. Hij voetbalt bij Nooit Gedacht, spreekt graag af met vrienden en maakt ook nog tijd om te gamen. Prinses Linde is in haar vrije tijd graag op het hockeyveld te vinden. Thuis bakt ze graag en verwent dan haar ouders en broertjes met de lekkerste dingen.

Adjudant Coen is in zijn vrije tijd een sportief type. Hij doet aan zwemmen en karav maga en is al jaren lid van de scouting. Hij houdt wel van een feestje en treedt graag op als DJ Coen. Hofdame Yin is creatief, knutselt graag en rijdt pony. Ze houdt net als Coen van een feestje en is ook lid van de scouting.