Jeugd krijgt kijkje in de keuken bij Osse bedrijven tijdens Week van Techniek

Dat is kortweg het doel van de Osse Industriële Kring, het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de Talentencampus met de Week van de Techniek Oss. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 bezoeken de komende dagen technische bedrijven in de regio. De week wordt zaterdag afgesloten met een techniekdag op het terrein van Spierings Mobile Cranes in Oss.

Technische mensen nodig

Door de week openen zo’n 15 bedrijven in Oss en omgeving hun deuren om zo’n 500 basisschoolkinderen kennis te laten maken met techniek. Bedrijven in de maakindustrie, logistiek en life sciences laten zien waarom er nu in en in de toekomst goede technische mensen nodig zijn. Tijdens een rondleiding krijgen de leerlingen meer te horen over het bedrijf en er is ruimte voor een doe-activiteit.