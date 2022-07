Jeugdbibliothecaris Oss zwaait af: ‘Kinderen aan het lezen houden, daar doe je het voor’

‘Werrem!’ En dus is het in Brabant stil op straat, rustig op de markt en druk aan het water

OSS/UDEN/VEGHEL - Uitgestorven straten, deuren die gesloten blijven en verlaten bouwplaatsen. Maar waar water is en een oever, is het druk. De hitte werkt ontwrichtend, maar over de aanpak van dit verschijnsel is iedereen eensgezind. En dat werkt verbroederend.

19 juli