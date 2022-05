Joop van Orsouw geeft zichzelf bij vertrek een dikke 8: ‘Alsof je een veelscorende spits uit het team zet’

Vijf zetels zouden het worden. Op z'n minst. Want als de kiezer na zó veel successen nog niet massaal voor Beter Oss zou vallen, dan zou het nooit meer gebeuren. Van dat (hardop uitgesproken) optimisme was al vroeg op de verkiezingsavond niets meer over. Beter Oss boekte geen winst, maar leverde zelfs een zetel in. Een tik die Joop van Orsouw (65) ook een vierde periode als wethouder kost.