Jospehine’s vader zat nog op het schooltje waar ze zelf werd geboren en nu met man Ton woont

met video Woning ziet blauw van de rook door keuken­brand in Oss, bewoner naar het ziekenhuis

OSS - In een woning aan de Palmstraat in Oss heeft zaterdag aan het eind van de middag brand gewoed in de keuken. Een bewoner probeerde eerst nog zelf de brand te blussen en heeft daarbij rook ingeademd.

19 november