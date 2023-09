Juf Jannie al veertig jaar voor de klas: ‘Kinderen houden van duidelijkheid in de klas’

Met video en Update Man aangehou­den na vondst dode vrouw (41) in woning Uden, politie vermoedt misdrijf

UDEN - De politie heeft woensdagavond een man aangehouden nadat er ’s ochtends een overleden vrouw is gevonden in een huis aan ’t Nonnenveld in Uden. De vrouw is de 41-jarige bewoonster. De politie vermoedt dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf. De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid.