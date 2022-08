Kap van twintig esdoorns in Herpen zorgt voor déjà vu: ‘Bomen worden nog steeds als meubilair gezien’

Jessie speelt een vampier in Duitse musical: ‘Ik moest in zo’n gipsbak bijten voor mijn gebitje’

OSS - Zijn vampiertanden heeft-ie net binnen. En met maar liefst drie scripts om z’n rollen in het Duits te leren, is oud-Ossenaar Jessie Vos nog wel even zoet. In Stuttgart zingt en danst hij binnenkort in Tanz der Vampire.

10 augustus