Kermis keert terug naar Dorpsplein Geffen, maar laat de horeca achter bij de molen

Componis­ten­kwar­tier krijgt klein broertje bij Sibelius­flat in Oss

OSS - Of er ooit ook nog een woontoren in de buurt wordt gebouwd is zeer de vraag. In ieder geval is een ‘scherf’ van 41 rijwoningen een van de laatste bouwprojecten in het Osse Sibeliuspark. Het Osse gemeentebestuur wil ook hier zo snel mogelijk de schop in de grond.